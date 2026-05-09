Nel torneo degli Internazionali di Roma, il numero 4 del mondo Djokovic si è subito ritirato al suo primo match contro Prizmic, lasciando il campo anzitempo. Tra gli uomini, bene Musetti e Darderi, mentre tra le donne Cocciaretto continua la sua corsa nel torneo. Arnaldi ha offerto uno spettacolo sui campi della capitale, confermando la sua buona forma.

Tra le donne avanza Cocciaretto. Bene Musetti e Darderi.. Djokovic abbandona subito Roma. Il numero 4 del mondo deve arrendersi a Prizmic ed alla carta di identità. 38 anni non sono pochi e nonostante giochi solo gli Slam e pochi 1000, questa uscita al primo turno potrebbe rappresentare la fine di un’epoca. Le tre italiane oggi in campo, Cocciaretto, Basiletti e Grant avevano tutti match complicati. Basiletti e Grant decisamente proibitivi, Cocciaretto più equilibrato. Basiletti, autentica sorpresa, ha potuto poco contro la numero 10 al mondo Svitolina. Match senza storia, 6-1 6-3 per l’ucraina ma tanti applausi per la tennista italiana. Dopo un primo set a senso unico, nel secondo set Basiletti ha preso un pò di coraggio ed ha chiuso il secondo set con un 6-3 che ha lasciato tanto amaro in bocca.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Internazionali di Roma: Djokovic eliminato. Arnaldi show.

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