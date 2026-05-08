All’interno del Centrale, l’atmosfera sembrava festosa mentre Djokovic tornava in campo dopo mesi di assenza a causa di problemi fisici. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista serbo in tre set contro Prizmic, dopo aver affrontato anche alcuni problemi di stomaco durante il match. La sfida ha visto anche alcune polemiche sul campo, che hanno attirato l’attenzione degli spettatori presenti.

Sembrava una serata di festa sul Centrale per Novak Djokovic, rientrato dopo diversi mesi di stop per problemi fisici. Il serbo tornava a Roma colmo di gioia e voglioso di essere di nuovo competitivo. Invece il suo cammino nella Capitale si è fermato a sorpresa al primo match contro il croato Prizmic, uscito vittorioso (2-6, 6-2, 6-4) dopo oltre due ore di gioco. Il ko a sorpresa di Nole Una partita iniziata sui giusti binari per Nole con un 6-2 convincente nel primo set. Poi il croato ha tirato fuori la testa e ha iniziato a servire molto bene e ha inziato a mettere tanti vincenti col dritto. A 20 anni è riuscito a venir fuori con grande personalità contro un gigante come Novak e ha chiuso 6-2 il secondo set sfruttando i due break consecutivi.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Djokovic eliminato dagli Internazionali di Roma, ko con Prizmic in tre set: dai problemi di stomaco alle polemiche sul campo, cosa è successo

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