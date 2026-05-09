Internazionali Cobolli ‘si dispera’… con Sinner | la reazione dopo punto di Jannik
Durante una sessione di allenamento, un giocatore ha mostrato segni di disappunto mentre lavorava con un altro atleta. La scena si è verificata nel corso di una giornata di preparazione, con il giocatore che ha manifestato il suo stato d'animo subito dopo aver perso un punto. La reazione è stata notata e riferita da testimoni presenti all'evento.
(Adnkronos) – Flavio Cobolli 'si dispera' durante l'allenamento con Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il numero 1 del mondo farà il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026 contro Sebastian Ofner – in diretta tv e streaming – mentre quello romano se la vedrà con Terence Atmane al secondo turno. Nella giornata di ieri i. L'articolo Internazionali, Cobolli ‘si dispera’. con Sinner: la reazione dopo punto di Jannik proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”....🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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