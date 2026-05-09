Internazionali Cobolli ‘si dispera’… con Sinner | la reazione dopo punto di Jannik

Durante una sessione di allenamento, un giocatore ha mostrato segni di disappunto mentre lavorava con un altro atleta. La scena si è verificata nel corso di una giornata di preparazione, con il giocatore che ha manifestato il suo stato d'animo subito dopo aver perso un punto. La reazione è stata notata e riferita da testimoni presenti all'evento.

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