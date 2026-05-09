Internazionali Cobolli batte Atmane in due set a Roma

Nel torneo degli Internazionali di Roma, un giocatore italiano ha vinto il suo match contro un avversario francese in due set, 7-6(1) e 6-3. Con questa vittoria, l'italiano si è qualificato per il prossimo turno, dove affronterà un avversario argentino. Il confronto si è concluso con il secondo set, dopo che il primo è stato deciso al tie-break.

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Flavio Cobolli conquista il terzo turno degli Internazionali d’Italia e continua il suo percorso nel torneo di casa con una prestazione davvero solida. Infatti, il tennista romano ha superato in due set il francese Terence Atmane, numero 51 del ranking Atp, imponendosi con il punteggio di 7-6(1), 6-3 dopo un’ora e 46 minuti di gioco. Per Cobolli si tratta della seconda vittoria in carriera nel Masters 1000 capitolino, dopo quella ottenuta nel 2024 contro il tedesco Marterer. L’azzurro ha confermato le aspettative, gestendo con lucidità i momenti chiave del match. Più equilibrato il primo parziale, deciso al tie-break grazie a un allungo netto dell’italiano, capace di chiudere con una sequenza di colpi aggressivi e una grande precisione al servizio.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Internazionali, Cobolli batte Atmane in due set a Roma ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX La standing ovation di Torino per Alcaraz | ATP Finals Notizie correlate Annulla un set point e fa esplodere Roma: Cobolli batte Atmane, gli highlightsFlavio Cobolli trova la prima vittoria agli Internazionali d'Italia, battendo 7-6(1) 6-3 Terence Atmane: guarda gli highlights dell'incontro, con... Leggi anche: LIVE Cobolli-Atmane 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio difficile di 1° set Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cobolli-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv; Flavio Cobolli - Terence Atmane Video correlati: Live Tennis Aggiornamenti; Internazionali di Roma, un azzurro in chiaro su TV8: chi gioca, orario e programma della giornata; Tutte le notizie di tennis in Diretta. Cobolli batte Atmane, Internazionali Roma diretta: Jasmine Paolini e Sabalenka eliminate. Stasera Sinner-Ofner. Orari e dove vederla (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi, sabato 10 maggio. Il giorno del debutto di Jannik Sinner e Flavio Cobolli, rispettivamente contro Ofner e ... leggo.it Cobolli core de Roma, batte Atmane e firma un primato storico agli Internazionali: Sinner? Tacci suaCobolli core de Roma, batte Atmane e firma un primato storico agli Internazionali. La battuta dopo l'allenamento con Sinner: Tacci sua, altro massaggio. sport.virgilio.it Internazionali d'Italia, #Paolini è già fuori: Mertens passa in rimonta e vola agli ottavi x.com Basiletti al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia: Tomljanovic ko in due set reddit