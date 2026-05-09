Annulla un set point e fa esplodere Roma | Cobolli batte Atmane gli highlights

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo degli Internazionali d'Italia, Flavio Cobolli ha ottenuto la sua prima vittoria battendo Terence Atmane con il punteggio di 7-6(1), 6-3. Durante l'incontro, Cobolli è riuscito a salvare un set point del francese nella prima frazione e ha poi conquistato il secondo set, portando a casa il match. Gli highlights mostrano i momenti salienti di questa partita.

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Flavio Cobolli trova la prima vittoria agli Internazionali d'Italia, battendo 7-6(1) 6-3 Terence Atmane: guarda gli highlights dell'incontro, con l'azzurro che ha eliminato un set point del francese nella prima frazione. .🔗 Leggi su Gazzetta.it

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