Annulla un set point e fa esplodere Roma | Cobolli batte Atmane gli highlights

Nel torneo degli Internazionali d'Italia, Flavio Cobolli ha ottenuto la sua prima vittoria battendo Terence Atmane con il punteggio di 7-6(1), 6-3. Durante l'incontro, Cobolli è riuscito a salvare un set point del francese nella prima frazione e ha poi conquistato il secondo set, portando a casa il match. Gli highlights mostrano i momenti salienti di questa partita.

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