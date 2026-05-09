Oggi agli Internazionali d'Italia di Roma si sfideranno diversi tennisti italiani, oltre a Jannik Sinner e Cobolli. La giornata prevede incontri che coinvolgono altri quattro giocatori nazionali, con partite in programma in differenti campi del torneo. Le sfide si svolgono nel rispetto del calendario ufficiale, con diverse partite trasmesse in diretta. La giornata si presenta ricca di incontri che coinvolgono i rappresentanti italiani.

Roma, 9 maggio 2026 - Oltre a Jannik Sinner, saranno quattro gli azzurri impegnati oggi, sabato 9 maggio, agli Internazionali d'Italia. Grande attesa soprattutto per il debutto nella competizione di Flavio Cobolli, che sarà di scena sulla BNP Paribas Arena non prima delle 13:30. Il debutto di Cobolli poi Bellucci e Pellegrino. Il toscano si appresta a sfidare il francese Térence Atmane. Una vittoria a testa nei precedenti: il transalpino si è imposto al Masters 1000 di Cincinnati dello scorso anno, mentre il nostro portacolori si è imposto a febbraio al Delray Beach Open. Restando nel tabellone maschile, cerca il pass per gli ottavi di finale anche Mattia Bellucci, reduce dall'affermazione ai danni di Román Andrés Burruchaga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chi gioca oggi agli Internazionali di Roma, non solo Sinner e Cobolli: le partite degli azzurri e dove vederle

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