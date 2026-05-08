Internazionali BNL d' Italia clamorso al Centrale | eliminato Djokovic

Durante gli Internazionali BNL d'Italia, si è verificato un evento inatteso al Centrale, dove Novak Djokovic, numero 4 del mondo, è stato eliminato. La partita è durata due ore e quindici minuti, con la vittoria che è andata al tennista croato Prizmic. Questa sconfitta rappresenta una delle sorprese del torneo, che si svolge sulla terra battuta nel capoluogo italiano.

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Novak Djokovic è fuori dagli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 4 al mondo è stato sconfitto dopo 2 ore e 15 di gioco dal croato Prizmic. Risultato clamoroso al Centrale con la stella serba che termina anzitempo la sua corsa nel torneo romano che in carriera ha vinto 6 volte, l'ultima nel.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Internazionali BNL d'Italia, Sonego eliminatoLorenzo Sonego ha perso per 6-3, 6-3 il match, durato 1 ora e 41 minuti, contro Ignacio Buse dice addio agli Internazionali BNL d'Italia continuando... Leggi anche: Matteo Berrettini eliminato, il romano esce al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Internazionali BNL d'Italia 2026: il tabellone del singolare maschile; Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo. Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta liveQuarto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia. Sei azzurri in campo oggi: alle 11 Arnaldi affronta De Minaur, poi Darderi-Hanfmann e non prima delle 20.30 Musetti. Nel femminile ... sport.sky.it Internazionali BNL d'Italia: i risultati degli italiani e il primo allenamento di Sinner al Foro ItalicoDelusione Sonego e Berrettini, esordio vincente ma complicato per Paolini. Sinner si allena sommerso dall'affetto dei fan ... rtl.it Il tennista serbo agli Internazionali si arrende al terzo set contro il ventenne croato Prizmic, che vince in rimonta dopo aver perso il primo set (2-6;6-2;6-4) #Tuttosport #Prizmic #Djokovic #IBI26 x.com #Tennis Agli Internazionali d'Italia 2026 #IBI26 Matteo Arnaldi mette in piedi una splendida rimonta contro Alex de Minaur, testa di serie n.6, e piega l'australiano con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4 in due ore e 57 minuti di gioco. Sesta vittoria in carriera contro - facebook.com facebook