L’attaccante di lunga data ha segnato sei gol decisivi in vista della prossima finale di Coppa Italia, suscitando grande attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. Il suo rendimento ha rafforzato la posizione all’interno della rosa e potrebbe influenzare la scelta dell’allenatore su chi schierare in attacco contro Napoli. La sfida tra Thuram e Lautaro si preannuncia come uno dei punti focali della partita decisiva.

? Cosa scoprirai Come influirà il post di Thuram sulla tensione tra Inter e Napoli?. Chi prenderà il comando offensivo tra Thuram e Lautaro in finale?. Perché la sfida contro il Parma è così importante per Thuram?. Quale primato personale vuole raggiungere il francese in questa stagione?.? In Breve Thuram ha raggiunto 18 reti totali dopo il match contro il Parma.. Duo Lautaro-Thuram ha prodotto complessivamente 29 reti in campionato.. Post social di Thuram contro Napoli scatena polemiche con De Laurentiis.. Thuram punta al primato personale dopo la Supercoppa vinta nel 2023.. Marcus Thuram ha segnato 6 reti nelle ultime 5 partite dell’Inter, trasformandosi nel protagonista assoluto della corsa verso lo scudetto e puntando ora alla conquista della Coppa Italia all’Olimpico tra una settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, Thuram travolge tutti: 6 gol decisivi verso la Coppa Italia

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