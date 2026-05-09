Inter lo Scudetto non cancella la beffa dell’anno scorso | il gesto rimanda alla lotta con il Napoli

Durante la partita di oggi contro la Lazio, Pedro ha lasciato il campo tra i fischi dei tifosi dell’Inter. La squadra nerazzurra non ha dimenticato il gol decisivo di Pedro che lo scorso anno contribuì alla vittoria dello Scudetto del Napoli. La presenza di quel particolare gesto ricorda ancora le tensioni tra le due squadre nell’ultima stagione.

Pedro è uscito fra i fischi dai tifosi dell’Inter durante la partita di oggi contro la Lazio. I nerazzurri non dimenticano la doppietta decisiva che regalò lo Scudetto al Napoli nella scorsa stagione. Un episodio che affonda le radici nella memoria ancora fresca della passata annata. Pedro e quei gol che cambiano la storia: il debito mai pagato. Nella scorsa stagione, proprio Pedro aveva segnato una doppietta pesantissima contro l’Inter nella gara di San Siro della penultima giornata. Quella prestazione contribuì in modo determinante a indirizzare il campionato verso il Napoli, impendendo agli azzurri di essere sorpassati nonostante il pareggio a Parma.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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L’INTER RECLAMA LO SCUDETTO DELL’ANNO SCORSO INDAGINI SCONVOLGENTI SUL CASO ARBITRI

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