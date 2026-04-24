Serie A il Napoli travolge 4-0 la Cremonese e rimanda lo scudetto dell’Inter

Il Napoli ha ottenuto una vittoria di misura contro la Cremonese, con il risultato di 4-0, al termine di una partita giocata al Maradona. La squadra partenopea ha riscattato la sconfitta interna contro la Lazio, portando a casa i tre punti. La gara si è conclusa con il Napoli in vantaggio e ha influenzato la corsa allo scudetto, mantenendo aperte le possibilità di classifica.

Il Napoli si riscatta dopo il ko interno contro la Lazio e supera nettamente 4-0 la Cremonese al Maradona. Con questa vittoria la squadra di Conte sale a 69 punti e torna al secondo posto da sola, costringendo l’Inter, impegnata a Torino, a rimandare la festa scudetto. Nel primo tempo dominio degli azzurri con uno scatenato Scott McTominay, che sblocca il match dopo pochi minuti. Lo scozzese manca altre occasioni. Poi l’autogol di Terracciano e il sigillo di De Bruyne fissano il risultato sul 3-0. Nella ripresa il Napoli non si ferma. Al 52’ firma il poker Alisson Santos. Poi sono tante le occasioni per arrotondare il risultato. Prima la traversa di Rrahmani poi McTominay si fa parare un rigore da Audero.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Serie A, il Napoli travolge 4-0 la Cremonese e rimanda lo scudetto dell’Inter Notizie correlate Scudetto Inter, festa rinviata: il Napoli stende la Cremonese 4-0 e rimanda le celebrazioni nerazzurredi Paolo MoramarcoScudetto Inter, festa rinviata: il Napoli stende la Cremonese 4-0 e rimanda le celebrazioni nerazzurre. Il Napoli vince e si diverte contro la Cremonese: rimandata la festa scudetto dell’InterIl Napoli batte la Cremonese nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, imponendosi per 4-0 al Maradona, e rimanda la festa scudetto dell’Inter. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A Enilive | Napoli-Lazio 0-2, il tabellino; Serie A, oggi Napoli-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla; Il Napoli crolla con la Lazio: l'Inter ride e vede lo Scudetto; Gli highlights di Napoli-Lazio 0-2. Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'InterNAPOLI - Cremonese 1-0 Rete di Scott McTominay. Lo scozzese si inserisce tra le linee e, con un diagonale, battle Audero. Assist vincente di De Bruyne. NAPOLI - Cremonese 2-0 Rete di Hojlund! La punt ... ansa.it Anticipo Serie A, Napoli-Cremonese 4-0Netto successo del Napoli nell'anticipo McTominay piazza dal limite nell'angolino già al 3'. Ma qualche secondo prima Audero era stato bravissimo a chiudere lo scozzese. Il duello fra i due prosegue ... rainews.it Napoli blow Cremonese away in a stunning Serie A display x.com @kevindebruyne mette la firma su #NapoliCremonese #SerieAEnilive - facebook.com facebook