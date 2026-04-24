Poker alla Cremonese il Napoli rimanda la festa scudetto dell' Inter

Il Napoli ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro la Cremonese, portandosi temporaneamente al secondo posto in classifica, superando il Milan. La partita si è conclusa con un risultato netto, senza che ci fossero variazioni significative nel punteggio nel corso del secondo tempo. La vittoria permette al Napoli di rinviare ufficialmente il festeggiamento dello scudetto da parte dell’Inter.

La squadra di Conte vince 4-0 e si prende per il momento il secondo posto solitario NAPOLI - Vince senza difficoltà il Napoli, che batte 4-0 la Cremonese, scavalca momentaneamente il Milan al secondo posto e rinvia la festa scudetto dell'Inter. McTominay, De Bruyne e Alisson Santos a bersaglio per la squadra di Conte, oltre all'autogol di Terracciano. Parte forte il Napoli, che già al 3' passa in vantaggio con lo scozzese ex United che calcia dal limite dell'area dopo il suggerimento in transizione di De Bruyne. Cremonese colpita da un Napoli aggressivo e costantemente presente in fase offensiva, con conclusioni dalla distanza che spaventano Audero.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Poker alla Cremonese, il Napoli rimanda la festa scudetto dell'Inter Notizie correlate Napoli-Cremonese 4-0. Riscossa azzurra con il poker delle meraviglie. E l’Inter rimanda lo scudettoNapoli, 24 aprile 2026 - Il Napoli per riprendere la marcia dopo le frenate contro Parma e soprattutto Lazio, cercando di blindare la qualificazione... Scudetto Inter, festa rinviata: il Napoli stende la Cremonese 4-0 e rimanda le celebrazioni nerazzurredi Paolo MoramarcoScudetto Inter, festa rinviata: il Napoli stende la Cremonese 4-0 e rimanda le celebrazioni nerazzurre. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primavera 1. Il Torino trionfa con la Cremonese e allunga sui playout: highlights (video); Poker di gare nel weekend della Liberazione per la Solme Olmo Arvedi; PROMOZIONE Sported scrive la storia ed è Eccellenza, Luisiana grande salvezza, poker clamoroso di Bejenaru lancia la Scannabuese, Cavalli trascina la Soresinese; Pronostico Napoli-Cremonese, quote 34ª giornata Serie A 2025/26. Serie A Poker del Napoli alla Cremonese: 4-0. Per l'Inter festa scudetto rinviataPoker Napoli: gli azzurri consolidano il posto in Champions Il Napoli cala il poker, e costringe l’Inter a rimandare la festa scudetto. I partenopei oggi hanno rifilato 4 gol alla Cremonese: vittoria ... msn.com Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'InterNapoli batte Cremonese 4-0 nell'anticipo della 34/a giornata di Serie A. Apre le marcature McTominay al 3', seguito nel finale del primo tempo da un autogol di Terracciano su conclusione di Hojlund e ... ansa.it Serie A: poker del Napoli alla Cremonese, rinviata la festa scudetto dell'Inter. A segno per gli azzurri McTominay, De Bruyne e Alisson oltre a un'autorete di Terracciano #ANSA x.com Poker del Napoli al Maradona! I ragazzi di Conte non lasciano scampo alla Cremonese: l'Inter, anche in caso di vittoria, non potrà festeggiare lo scudetto questa domenica - facebook.com facebook