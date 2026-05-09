L'Inter monitora attentamente la situazione dei prestiti dei propri giocatori: Pavard ha avuto un ritorno indesiderato, Carboni è ancora infortunato e c'è preoccupazione per le condizioni di Palacios. Nel frattempo, si valutano possibili movimenti di mercato per rafforzare la rosa, anche se alcune operazioni rimangono difficili da concretizzare. La società segue con attenzione gli sviluppi, considerando anche le implicazioni finanziarie di queste scelte.

C'è chi si è infortunato per lungo tempo, chi pare essere finito in un vortice negativo inarrestabile, chi si gioca tutto in queste ultime settimane di stagione: tra i 7 giocatori interisti in prestito in giro per l'Italia e per il mondo, tutto può ancora succedere. E allora ecco chi è "a rischio" rientro alla base (per non restare in ogni caso) e chi invece appare un altro rispetto alla versione vista in nerazzurro. L'addio del francese, nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo, aveva permesso all'Inter di portare a Milano Akanji con la stessa formula della cessione di Pavard: prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, il punto sui prestiti: boomerang Pavard, Carboni ancora ko e il pericolo Palacios...

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