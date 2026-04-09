Inter il borsino dei prestiti | Pavard in bilico jolly Massolin Palacios vola ma la formula è pericolosa

L'Inter sta valutando diverse opzioni di mercato per rinforzare la rosa, con alcune trattative ancora in fase di valutazione. Tra i nomi sul tavolo ci sono Pavard, il cui futuro appare incerto, e Massolin, considerato un possibile jolly. Palacios si sta dimostrando molto richiesto, anche se l'accordo presenta alcuni rischi. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulle strategie di acquisto e sulle eventuali operazioni in corso.

C'è chi si è infortunato per lungo tempo, chi pare essere finito in un vortice negativo inarrestabile, chi si gioca tutto in questi ultimi mesi di stagione: tra i 7 giocatori interisti in prestito in giro per l'Italia e per il mondo, tutto può ancora succedere. E allora ecco chi è "a rischio" rientro alla base (per non restare in ogni caso) e chi invece appare un altro rispetto alla versione vista in nerazzurro. L'addio del francese, nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo, aveva permesso all'Inter di portare a Milano Akanji con la stessa formula della cessione di Pavard: prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter, il borsino dei prestiti: Pavard in bilico, jolly Massolin, Palacios vola ma la formula è pericolosa Milan, il borsino dei prestiti: 13 rossoneri sparsi per l’EuropaIl Milan, tra la sessione estiva e quella invernale, ha spedito diversi calciatori in prestito in giro per l'Europa: non solo giovani del vivaio, ma... Milan, il borsino dei prestiti: 12 rossoneri sparsi per l’EuropaIl Milan, tra la sessione estiva e quella invernale, ha spedito diversi calciatori in prestito in giro per l'Europa: non solo giovani del vivaio, ma... Temi più discussi: Barcellona-Atletico Madrid: le immagini del primo atto dei quarti di Champions; Italia, caccia al nuovo CT: Conte in pole, scendono le quotazioni di Allegri; Napoli, da -14 a -7: ritardo dimezzato dall'Inter e nuovo ruolo di antagonista; Conte-Italia? Gazzetta: De Laurentiis non sarebbe un ostacolo con Malagò in FIGC, nessun caso Spalletti-bis. Inter, il borsino dei prestiti: Pavard in bilico, jolly Massolin, Palacios vola ma la formula è pericolosaQualcuno potrebbe portare aria fresca nelle casse nerazzurro, ma uno si sta già trasformando in un rimpianto: ecco la situazione relativa alle partenze temporanee ... gazzetta.it Inter, i valori aggiornati in rosa: -30 milioni, solo in due crescono. Chi scendeCome cambiano alla luce dell'andamento stagionale e non solo i valori dei calciatori di casa Inter ... msn.com Mercato, Inter forte su Moncef Zekri: offerta da 4,2 mln + 10% sulla rivendita al Mechelen @sachatavolieri x.com Oaktree mette a disposizione un extrabudget Rispetto al budget di 40 milioni di euro stanziato per la prossima sessione di mercato (ne abbiamo parlato ieri), secondo il Corriere dello Sport l'Inter avrà un extrabudget concesso da Oaktree per un "colpo a - facebook.com facebook