Inter il borsino dei prestiti | Pavard in bilico jolly Massolin Palacios vola ma la formula è pericolosa

Da gazzetta.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter sta valutando diverse opzioni di mercato per rinforzare la rosa, con alcune trattative ancora in fase di valutazione. Tra i nomi sul tavolo ci sono Pavard, il cui futuro appare incerto, e Massolin, considerato un possibile jolly. Palacios si sta dimostrando molto richiesto, anche se l'accordo presenta alcuni rischi. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi sulle strategie di acquisto e sulle eventuali operazioni in corso.

C'è chi si è infortunato per lungo tempo, chi pare essere finito in un vortice negativo inarrestabile, chi si gioca tutto in questi ultimi mesi di stagione: tra i 7 giocatori interisti in prestito in giro per l'Italia e per il mondo, tutto può ancora succedere. E allora ecco chi è "a rischio" rientro alla base (per non restare in ogni caso) e chi invece appare un altro rispetto alla versione vista in nerazzurro. L'addio del francese, nell'ultimo giorno dello scorso mercato estivo, aveva permesso all'Inter di portare a Milano Akanji con la stessa formula della cessione di Pavard: prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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