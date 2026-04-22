L’Inter sta valutando il futuro di De Vrij, il cui contratto scadrà a giugno. La società sta riflettendo sulla possibilità di un rinnovo, ma nelle ultime ore si fa strada anche l’ipotesi di una partenza. Tra le opzioni, spunta il Monza, che potrebbe inserirsi nella corsa all’olandese nel caso di promozione in Serie A. La decisione finale sulla situazione del difensore rimane ancora da definire.

di Alberto Petrosilli De Vrij, l’Inter riflette ancora sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno: spunta il Monza in caso di promozione in Serie A. L’ Inter di Cristian Chivu inizia a riflettere seriamente sul futuro della propria retroguardia. Al centro dei pensieri della proprietà Oaktree c’è Stefan de Vrij: il centrale olandese, pilastro della difesa nerazzurra per anni, è in scadenza di contratto a giugno 2026 e il suo destino ad Appiano Gentile appare ancora incerto. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter De Vrij e l’enigma rinnovo: l’olandese in scadenza a giugno, l’Inter valuta il ringiovanimento. Il punto. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza nerazzurra non ha ancora sciolto le riserve su un eventuale prolungamento.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Vrij tra rinnovo e addio: l’Inter riflette ma spunta una destinazione a sorpresa in Italia

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