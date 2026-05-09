Inter dominante tris contro la Lazio all' Olimpico | segnali verso la Coppa Italia

Da liberoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha vinto 3-1 contro la Lazio all'Olimpico in una partita di campionato. Capitan Lautaro è tornato a segnare, portando i nerazzurri in vantaggio. La squadra di Milano ha messo pressione sui biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia, con una prestazione solida e determinata. La gara si è conclusa con il risultato di 3-1, confermando il buon stato di forma dell’Inter.

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L'Inter batte la Lazio all'Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro e lancia un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia. Successo nerazzurro per 3-0 nell''antipasto' della partita che si giochera' ancora in questo stadio mercoledi' sera. Proprio in vista della finale, sia Chivu che Sarri propongono un leggero turnover: i nerazzurri si schierano con Diouf e Carlos Augusto esterni di centrocampo e Mkhitaryan mezzala; torna titolare Lautaro, che va a comporre la coppia con Thuram.  Sarri, invece, schiera dall'inizio Pellegrini e Dele-Bashiru al posto dei diffidati Tavares e Taylor, mentre a sinistra nel tridente trova spazio Pedro, visto l'infortunio di Zaccagni (che "dovrebbe farcela per mercoledi'", ha detto Sarri nel prepartita).🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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