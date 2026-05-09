Inter dominante tris contro la Lazio all' Olimpico | segnali verso la Coppa Italia

L'Inter ha vinto 3-1 contro la Lazio all'Olimpico in una partita di campionato. Capitan Lautaro è tornato a segnare, portando i nerazzurri in vantaggio. La squadra di Milano ha messo pressione sui biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia, con una prestazione solida e determinata. La gara si è conclusa con il risultato di 3-1, confermando il buon stato di forma dell’Inter.

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