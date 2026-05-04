Inter e Chivu campioni d'Italia sacrosanti in una Serie A che diventa ogni giorno più brutta

L'Inter ha conquistato il suo 21° titolo in Serie A, un traguardo raggiunto grazie alle decisioni dell'allenatore e alla gestione della rosa. La stagione si è conclusa con una vittoria che conferma la supremazia della squadra, in un campionato che appare sempre più in difficoltà dal punto di vista tecnico e competitivo. La squadra si è mostrata costante lungo tutto l’arco della stagione, assicurandosi il primo posto.

Il 21ª scudetto dell'Inter è merito delle scelte e della calma del suo allenatore Chivu, capace di sfruttare al meglio la rosa più forte di un campionato sempre più povero.🔗 Leggi su Fanpage.it

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