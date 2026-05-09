inter antipasto di coppa

La Lazio e l’Olimpico sono protagonisti prima della finale di Coppa Italia di mercoledì, con l’Inter pronta a sfidare la squadra biancoceleste nell’ultimo appuntamento prima della partita decisiva. Dopo i festeggiamenti, alle 18 si svolge un incontro che anticipa il grande appuntamento, mentre i tifosi e le squadre si preparano per l’evento che assegnerà il trofeo.

La Lazio, e l’Olimpico. Dopo la festa, alle 18 è tempo di preambolo per la finale di Coppa Italia di mercoledì per l’ Inter tricolore. Una sfida dal valore relativo per la classifica, ma non per il clima: sarà un antipasto, una prova generale in cui Cristian Chivu e Maurizio Sarri penseranno soprattutto alla gestione delle energie. I nerazzurri hanno già chiuso il discorso campionato, conquistando il ventunesimo scudetto. Ora l’obiettivo è provare a trasformare una stagione già importante in un’annata da doppio trofeo nazionale, a cancellare, con un colpo di spugna deciso, le amarezze della scorsa annata. Ma l’incrocio ravvicinato con la Lazio impone prudenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Inter, altra rimonta al Como: è finale di Coppa Italia

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