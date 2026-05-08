Lazio-Inter le probabili formazioni | carte coperte per l’antipasto della finale

La partita tra Lazio e Inter si presenta come un’anticipazione della finale, con le formazioni ancora da definire completamente. Dopo aver concluso la corsa allo scudetto, le due squadre si preparano per affrontare questa sfida, che potrebbe influenzare le scelte in vista degli impegni più importanti. Le probabili formazioni sono ancora avvolte da un velo di incertezza, con alcune posizioni ancora da decidere.

Archiviata la pratica scudetto, i novelli campioni d’Italia sono al lavoro con l’obbiettivo della doppietta. Tricolore e Coppa Italia. Le prove generali – per un particolare scherzo del destino già successo nella scorsa stagione a Bologna e Milan – saranno con la stessa squadra (e nello stesso stadio per l’occasione) Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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