Insulti sessisti alla consigliera De Martino | partono le denunce

Da bolognatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state presentate denunce per insulti sessisti rivolti a una consigliera. Le frasi offensive includono commenti sul suo orientamento politico, insulti sulla sua apparenza e domande inappropriate sulla sua vita privata. Le dichiarazioni sono state raccolte e portate all’attenzione delle autorità competenti. Le accuse riguardano comportamenti che minano il rispetto e la dignità delle persone coinvolte.

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“Quelle di sinistra sono tutte cesse disadattate”, “Quanti nei hai presi?”, “Ma dove ti vesti alla Caritas?”, “Chi è questo manico di scopa?”, “Stai zitta”. La lista di insulti potrebbe continuare ancora per un bel po’: si tratta delle offese che alcuni utenti hanno rivolto alla consigliera.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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