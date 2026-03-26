Attacchi sessisti alla consigliera regionale Sambo solidarietà del presidente Stefani

Su social media sono stati pubblicati commenti offensivi e sessisti rivolti alla consigliera regionale Monica Sambo. Le parole usate sono state condannate sia dal Partito Democratico che dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, che ha espresso solidarietà alla collega. La vicenda ha suscitato attenzione e ha portato a condanne pubbliche degli insulti ricevuti.

Aggressioni verbali violente, parole infami e disgustose apparse nei commenti social sono state denunciate dal Partito Democratico e condannate dal governatore del Veneto. «Espressioni degradanti. Confido nelle autorità affinché i responsabili siano rapidamente individuati» Attacchi sessisti, aggressioni verbali violente, parole disgustose. Nei commenti social ai post della consigliera regionale Monica Sambo sono apparse espressioni infami che sono state condannate dal Partito Democratico e dal presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani. «Esprimo la mia più ferma e inequivocabile condanna per gli insulti e le gravi minacce di violenza rivolte via social a Monica Sambo, consigliera regionale e segretaria cittadina del Partito Democratico di Venezia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Attacchi sessisti alla consigliera regionale Sambo, solidarietà del presidente Stefani Articoli correlati Comunicato Stampa: Insulti sessisti alla consigliera Sambo“Gli insulti sessisti, violenti e offensivi rivolti sui social alla consigliera regionale Monica Sambo costituiscono un fatto grave e inaccettabile. Tilde Minasi, solidarietà dopo gli attacchi sessistiCedro definisce inaccettabile il livello di violenza verbale raggiunto da alcuni utenti, sottolineando come tali espressioni rappresentino “un chiaro... Una selezione di notizie su Attacchi sessisti Argomenti discussi: Attacchi sessisti per l’unica donna. Insulti sessisti alla consigliera SamboGli insulti sessisti, violenti e offensivi rivolti sui social alla consigliera regionale Monica Sambo costituiscono un fatto grave e inaccettabile. Non c’è alcuna giustificazione possibile. Non è lib ... ansa.it Monica Sambo, insulti sessisti sui social alla segretaria del PD: «Non è la prima volta, importante denunciare»VENEZIA - Insulti sessisti sotto ai post del profilo social di Monica Sambo, consigliera regionale del Veneto e segretaria del Pd cittadino di ... msn.com