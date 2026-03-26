Comunicato Stampa | Insulti sessisti alla consigliera Sambo

Su social media sono stati rivolti insulti sessisti e offensivi a una consigliera regionale. Le parole utilizzate sono risultate violente e inaccettabili. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti istituzionali e associazioni. La questione è oggetto di attenzione da parte delle autorità competenti, che stanno valutando eventuali interventi legali.

“Gli insulti sessisti, violenti e offensivi rivolti sui social alla consigliera regionale Monica Sambo costituiscono un fatto grave e inaccettabile. Non c'è alcuna giustificazione possibile. Non è libertà di opinione, è violenza verbale, è regressione civile, è un attacco diretto alla dignità della persona e al ruolo istituzionale che essa rappresenta.” Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, facendo riferimento “ai gravi insulti rivolti alla consigliera regionale del Veneto Monica Sambo.” “Su questi episodi non esiste colore politico – mette in chiaro Zaia - Esiste solo la vergognosa stupidità di chi, nascosto dietro una tastiera, pensa di poter colpire, intimidire, umiliare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: Insulti sessisti alla consigliera Sambo Articoli correlati Minacce, l'augurio di essere stuprata e insulti sessisti sui social: nel mirino la consigliera regionale Pd Vitri (che ora valuta la denuncia)PESARO Attacchi sessisti e insulti alla consigliera regionale Micaela Vitri sotto a un post social. Leggi anche: Lega, gli insulti sessisti del grillino alla militante: "Soubrette? Vomitevole"