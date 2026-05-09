Insulti antisemiti e minacce online alla prof | scoperto 40enne

Una docente dell’Università di Pisa ha ricevuto sui social commenti antisemiti, diffamatori e minacce. La polizia ha eseguito una perquisizione nei confronti di un uomo di 40 anni residente a Cesano Boscone, ritenuto responsabile delle comunicazioni offensive. Le indagini sono state avviate dopo aver raccolto le testimonianze e i messaggi inviati alla docente. Non sono state rese note ulteriori dettagli sulle comunicazioni o sui provvedimenti adottati.

Una serie di commenti antisemiti, diffamatori e carichi di minacce rivolti a una docente dell’ Università di Pisa hanno portato la polizia a eseguire una perquisizione nei confronti di un quarantenne di Cesano Boscone. L’uomo è accusato di aver utilizzato il proprio profilo social per colpire la professoressa con messaggi d’odio legati alla sua appartenenza religiosa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti risalgono allo scorso novembre, quando la docente aveva pubblicato un post dedicato all’attentato avvenuto nell’ottobre precedente contro una sinagoga ortodossa di Manchester. Sotto quel contenuto sarebbero comparsi numerosi commenti offensivi e minacciosi, tutti riconducibili allo stesso account.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Solo un pensiero a caso sull'antisemitismo che voglio condividere in uno spazio sicuro reddit