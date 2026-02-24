Roma | minacce e insulti a vigili urbani diffusi con un video denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni ha pubblicato un video su un social network in cui insulta e minaccia i vigili urbani di Roma. La sua azione ha scatenato un’ondata di commenti offensivi e diffamatori nei confronti degli agenti. Le autorità hanno identificato il responsabile e ora lo tengono in stato di fermo. La diffusione del video ha suscitato preoccupazione tra le forze dell’ordine, che continuano le indagini.

È stato identificato e attualmente si trova in stato di fermo il responsabile di un video diffamatorio, pubblicato su un noto social network, che ha preso di mira una pattuglia della polizia locale di Roma. L’individuo in questione è un uomo italiano di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali. Dettagli dell’Incidente. I fatti risalgono a venerdì scorso, quando il 40enne, intorno alle 23, ha iniziato a proferire insulti e minacce nei confronti degli agenti, dopo aver notato una pattuglia impegnata in controlli stradali per contrastare la sosta irregolare nel quartiere di Centocelle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Insulti e minacce via Pec dopo una multa: denunciato un 35enneUn uomo di 35 anni di Eboli è stato denunciato dopo aver inviato una PEC offensiva e minacciosa al comando della Polizia Municipale di Campagna, in seguito a una multa per divieto di sosta.

Leggi anche: Baby Gang denunciato dall'eurodeputata Tovaglieri: "Insulti e minacce per le mie battaglie"

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Inter-Juve, insulti e minacce di morte all'arbitro La Penna: indaga la Procura di Roma; Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve, pm Roma aprirà fascicolo indagine; Indovinelli e meme hard alle ragazze conosciute in palestra: condannato a due anni per stalking; Picchia e minaccia gli anziani genitori. Il padre costretto ad andare al Quarticciolo e prendere le dosi di crack.

Inter-Juve, insulti e minacce di morte all'arbitro La Penna: indaga la Procura di RomaGli strascichi dell'errore commesso dal direttore di gara, tratto in inganno dalla simulazione del nerazzurro Bastoni, durante il Derby d'Italia. L'associazione arbitri: Non è più sport ... rainews.it

Minacce di morte all’arbitro Federico La Penna dopo Inter-Juve: denuncia alla polizia postale, indaga la Procura di RomaMinacce di morte all’arbitro Federico La Penna dopo Inter-Juve: denuncia alla polizia postale, indaga la Procura di Roma Bufera social dopo Inter-Juventus: l’arbitro Federico La ... tuttojuve.com

La scena agghiacciante con tanto di minacce ad un compagno, durante la lezione in un istituto scolastico di Roma nord - facebook.com facebook

Specie scomparse e nuove minacce. Cosa si pesca nel mare del Lazio e i rischi per i consumatori ift.tt/q3BEx6S x.com