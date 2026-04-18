Sospeso l' account Instagram di Rtl 102,5 | ecco perché

Nelle ultime ore, l'account Instagram di RTL 102,5 risulta temporaneamente sospeso e non è più accessibile agli utenti. La radio ha diffuso un comunicato ufficiale in cui chiarisce che, in questo periodo, i propri canali social rimangono comunque un punto di riferimento affidabile e credibile per le notizie. La sospensione riguarda esclusivamente il profilo sulla piattaforma di condivisione di foto e video.

In un comunicato, l'emittente radiofonica parla di un "comportamento non corretto di terzi e abusivo" per il quale si stanno "prendendo provvedimenti" Nelle ultime ore, il profilo Instagram di RTL 102.5 non risulta accessibile. A confermalo è la stessa emittente radiofonica che in un comunicato sottolinea: "In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.5, ma non su Instagram. Il nostro profilo infatti è stato improvvisamente sospeso da Meta".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sospeso l'account Instagram di Rtl 102,5: ecco perché Notizie correlate Sospensione profilo Instagram di RTL 102.5In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102. Leggi anche: RTL 102.5 Power Hits estate 2026 di Roma: ecco tutti i nomi del cast Aggiornamenti e dibattiti Sospensione profilo Instagram di RTL 102.5In questi giorni, come sempre, potete informarvi in modo affidabile e credibile anche su tutti i social di RTL 102.5, ma non su Instagram. Il nostro ... iltempo.it Sospeso l’account Instagram di Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona: Dittatura orribile. Mediaset prende le distanze: Mai segnalatoMi hanno sospeso l’account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ... affaritaliani.it