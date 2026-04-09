Instagram da oggi in Italia gli account 13+ per adolescenti con limiti ispirati ai rating dei film

Da oggi in Italia, gli account di Instagram per adolescenti di età superiore ai 13 anni sono stati aggiornati con una nuova modalità di utilizzo. Questa funzione introduce restrizioni sui contenuti visibili, applicando filtri e limiti ispirati ai rating dei film destinati alla stessa fascia di età. L'obiettivo è garantire un'esperienza più sicura e adatta ai giovani utenti, riducendo l'esposizione a contenuti non appropriati.

Da oggi in Italia gli account per adolescenti di Instagram sono stati aggiornati con la nuova modalità di fruizione 13+, grazie alla quale i contenuti saranno limitati con filtri (rating) ispirati a quelli dei film per la stessa fascia di età. 🔗 Leggi su Fanpage.it Fabrizio Corona fuori da Instagram: cosa è successo ai suoi accountFabrizio Corona e il suo controverso programma Falsissimo sono improvvisamente scomparsi da Instagram. Whatsapp, arrivano gli account per under 13 gestiti da un genitore(Adnkronos) – Arrivano gli account Whatsapp per gli under 13, che saranno configurati e gestiti dai genitori. Argomenti più discussi: Instagram a pagamento, stavolta è vero: cosa prevede il piano Plus e le novità premium in arrivo per gli utenti; La mia intervista di poco fa al Tg1; Instagram Plus: Meta Testa Nuove Funzionalità per le Storie con un Abbonamento Dedicato; Instagram e YouTube creati per dare dipendenza: lo stabilisce una sentenza che farà storia. Instagram, da oggi in Italia gli account 13+ per adolescenti con limiti ispirati ai rating dei filmDa oggi in Italia gli account per adolescenti di Instagram sono stati aggiornati con la nuova modalità di fruizione 13+, grazie alla quale i contenuti ... fanpage.it Scriveteci su WhatsApp oppure in DM (Instagram o Messenger) e vi mandiamo le foto più da vicino con tutti i dettagli. Vi rispondiamo direttamente lì. wa.me/390871344820 wa.me/390871344820 #ideeregalo #vetrina #eleganza #dettagli #regalicasa - facebook.com facebook Instagram amplia le protezioni per gli account dei teenager in Italia. Restrizioni per gli utenti sotto i 18 anni simili ai criteri di classificazione dei film #ANSA x.com