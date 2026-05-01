Insigne in lacrime dopo il ko del Pescara con il Padova il rigore non calciato diventa un caso

Dopo la sconfitta del Pescara a Padova nel recupero, il calciatore Insigne è stato ripreso in lacrime. La partita si è conclusa con un rigore non calciato, che avrebbe potuto portare in vantaggio la squadra, ma poi è stato sbagliato da Russo. La mancata esecuzione del penalty ha suscitato reazioni emotive tra i giocatori e i tifosi presenti allo stadio.

Il Pescara cade a Padova nel recupero e Insigne scoppia in lacrime. Lorenzo non ha calciato il rigore del possibile vantaggio poi sbagliato da Russo. Mister Gorgone: "Se qualche giocatore con più esperienza lo voleva calciare doveva andare a prendere il pallone dalle mani di Russo ma così non è stato".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pohjanpalo illude, il Pescara la ribalta con Insigne e Meazzi: il Palermo ko contro l’ultima dopo 14 partite senza sconfitteDopo quattordici risultati utili di fila, la squadra di Pippo Inzaghi cade contro l’ultima in classifica: all’Adriatico il Pescara vince 2-1, al... Leggi anche: Insigne segna ancora con il Pescara 5.041 giorni dopo Approfondimenti e contenuti Si parla di: Video Pescara Juve Stabia (1-1) | Gol e highlights: Insigne non basta! (Serie B). Insigne in lacrime dopo il ko del Pescara con il Padova, il rigore non calciato diventa un casoIl Pescara cade a Padova nel recupero e Insigne scoppia in lacrime. Lorenzo non ha calciato il rigore del possibile vantaggio poi sbagliato da Russo. Mister Gorgone: Se qualche giocatore con più espe ... fanpage.it Cosa farà a fine stagione? Arriva l'annuncio di Insigne sul futuroÈ un 2026 finora magico per Lorenzo Insigne rientrato nel suo Pescara dopo aver sfiorato l’ipotesi di un ritorno alla SSC Napoli. Dopo l’esperienza agrodolce al Toronto, l’ex capitano del Napoli è rip ... msn.com