Atto di Indirizzo 2026 ecco come il Ministero porta l’Intelligenza Artificiale nelle scuole tra didattica STEM e piattaforma Unica

Il Ministero dell’Istruzione ha approvato un Atto di Indirizzo 2026 che introduce l’Intelligenza Artificiale nelle scuole italiane. La misura prevede l’integrazione di questa tecnologia tra le materie STEM e l’implementazione di una piattaforma unica per la didattica digitale. La soluzione mira a rendere più digitalizzata e innovativa l’esperienza scolastica, coinvolgendo studenti e docenti in ambienti di apprendimento più tecnologici.

L’atto di indirizzo ministeriale porta la tecnologia in aula: intelligenza artificiale per orientare nel metaverso, potenziare le materie scientifiche, ridurre la burocrazia e valutare gli studenti L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Atto di Indirizzo del Ministero: introduzione dell’IA nelle scuole, nuovo codice di comportamento del personale scolastico, polizza sanitaria e nuove indicazioni nazionali per Licei e TecniciIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le linee strategiche della propria azione amministrativa con l’Atto di indirizzo...

