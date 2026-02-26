Lavagne interattive multimediali | la rivoluzione per didattica e lavoro

Le lavagne interattive multimediali, conosciute con l’acronimo LIM, stanno trasformando profondamente il modo di insegnare, comunicare e lavorare. Sempre più diffuse in scuole, università, uffici e sale riunioni, rappresentano l’ evoluzione tecnologica delle tradizionali lavagne a gessetto: mantengono la stessa funzione di base, ma la potenziano con strumenti dinamici, intuitivi e ad alte prestazioni. Dotate di schermo touch screen e superficie interattiva, le LIM consentono di scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre video, animazioni e qualsiasi contenuto digitale. Questa versatilità le rende ideali per la didattica, dove favoriscono lezioni coinvolgenti e partecipative, ma anche perfette per meeting, conferenze e presentazioni aziendali, grazie alla loro immediatezza e flessibilità d’uso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

