Inquinamento delle acque di un torrente disposta la custodia cautelare personale per i vertici di una società agricola

I carabinieri forestali di Ancona hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, rispettivamente presidente e vice presidente di una società agricola, nell’ambito di un’indagine sull’inquinamento di un torrente. Il provvedimento, firmato dal giudice per le indagini preliminari, prevede anche l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L’indagine riguarda le attività agricole e il loro impatto sulle acque del torrente.

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