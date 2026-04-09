Custodia cautelare altro che riforma tecnica | qui siamo davanti a una scelta politica precisa

In occasione di un’assemblea parlamentare, la premier ha dichiarato che la custodia cautelare rappresenta una scelta politica piuttosto che una questione tecnica. La discussione si concentra sul carattere e l’applicazione di questa misura, che alcuni interpretano come una decisione presa a livello politico. La questione ha suscitato reazioni tra i membri del Parlamento, con posizioni diverse sulla modalità di utilizzo e sulle implicazioni di questa misura.

Come si fa a non essere d’accordo con la premier Meloni allorquando, in occasione dell’informativa alla Camera sull’azione di Governo, nel commentare l’esito del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, ha auspicato che il tema non venga abbandonato? Meloni ha anche affermato: “I problemi sul tappeto rimangono e abbiamo il dovere di trovare soluzioni concrete, coraggiose ed efficaci, possibilmente in un clima di collaborazione con la magistratura”. Tuttavia, la concordanza con le affermazioni della presidente del Consiglio, sacrosante in linea di principio, subisce una brusca battuta d’arresto quando si esaminano le soluzioni proposte, quelle contenute nel cantiere aperto con la riforma promossa dal ministro della Giustizia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Custodia cautelare, altro che riforma tecnica: qui siamo davanti a una scelta politica precisa Il Consiglio studentesco: "Qui siamo ancora invisibili. Altro che città universitaria"Una richiesta ai presenti di essere "accanto ai 18mila studenti che oggi ho l’onore di rappresentare. Leggi anche: Referendum, Guardiano: “Contrario a riforma ma su quesito scelta tecnica” Processo Pacciani Video Censurato - Mostro Di Firenze Temi più discussi: Indennizzo per la custodia cautelare che supera la pena se si verifica la causa del surplus; Il 25 agosto 2026 entra in vigore il GIP collegiale: rischio di caos e di paralisi per la giustizia penale; Si erano specializzati in furto e ricettazione. La Polizia Locale esegue la custodia cautelare per due componenti di una banda; LA POLIZIA DI STATO ESEGUE ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE CONFRONTI 33ENNE PER MALTRATTAMENTI E LESIONI AI DANNI DELLA COMPAGNA. Custodia cautelare, altro che riforma tecnica: qui siamo davanti a una scelta politica precisaLe modifiche alla custodia cautelare fanno parte di una strategia che rischia di indebolire il contrasto ai reati dei potenti? ilfattoquotidiano.it L’abuso della custodia cautelare, la vergogna che riempie le carceriIl problema purtroppo è sempre quello: ma qualcuno, gli errori, in quel mondo, li paga o no? Il sovraffollamento carcerario, per fortuna, è diventato un tema trasversale con cui misurare la qualità ... ilfoglio.it Al momento del blitz sono scattati tre arresti: un cittadino straniero colto in flagranza all'interno della fabbrica e due italiani, residenti tra Udine e Trieste, raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Trieste. Ventinove le persone denunciat - facebook.com facebook