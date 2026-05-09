Innovazione sportiva | Bosch e Suunto puntano su dati e sicurezza

Bosch e Suunto hanno annunciato una collaborazione che introduce nuove tecnologie per migliorare la sicurezza e le prestazioni degli atleti. Bosch sviluppa un sistema che utilizza dati avanzati per ottimizzare la tecnica in discesa, mentre Suunto produce auricolari leggeri da 9 grammi dotati di sensori per monitorare l’attività durante il trail. Questi strumenti sono stati presentati come innovazioni per gli appassionati di sport outdoor.

? Punti chiave Come influenzerà il nuovo sistema Bosch la tua tecnica in discesa?. Come fanno gli auricolari da 9 grammi a garantire sicurezza nel trail?. Perché il monitoraggio della postura del collo diventa fondamentale per i runner?. Cosa cambierà l'integrazione tra dati biometrici e prestazioni delle e-bike?.? In Breve Nuovo SmartphoneGrip Vertical Bosch per consultazione dati con orientamento verticale.. Auricolari Suunto Spark da 9 grammi con monitoraggio postura e cadenza.. Scaldacollo TBX V2 per protezione termica ciclisti e motociclisti.. Nuova linea Arena con pantaloncini Evo e costumi interi cut-out.. Bosch aggiorna l’app eBike Flow con il sistema Trick Check per i ciclisti, mentre Suunto introduce gli auricolari Spark da 9 grammi per la sicurezza nel trail running.🔗 Leggi su Ameve.eu

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