Donald Trump ha comunicato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prolungato di tre settimane. La decisione è stata presa dopo incontri tra gli ambasciatori dei due Paesi a Washington. La proroga arriva in un momento di tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto. La notizia è stata resa nota tramite un annuncio ufficiale da parte dell’ex presidente.

Donald , a seguito di nuovi colloqui tra gli ambasciatori dei due Paesi a Washington. Nel dare la notizia su Truth Social, il presidente statunitense ha dichiarato che l’incontro sarebbe “andato molto bene”, aggiungendo che gli Stati Uniti collaboreranno con il Libano “per aiutarlo a proteggersi da Hezbollah”. La precedente tregua, decisa dopo un incontro risalente alla scorsa settimana, sarebbe scaduto domenica. Dallo Studio Ovale, Trump ha detto che sia il presidente libanese Joseph Aoun che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu visiteranno la Casa Bianca nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Libano sarà prorogato di tre settimane

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