La trasmissione ha recentemente dedicato un episodio a Ettore Petrolini, figura nota per aver interpretato una maschera simbolo di un’epoca. La puntata dedicata a Indro Montanelli, trasmessa in seconda serata, ha ottenuto un ascolto del 5,4 per cento, con circa 558 mila spettatori. La trasmissione ha registrato un buon riscontro di pubblico, evidenziando l’interesse per i personaggi e le figure storiche trattate.

Dopo il grande successo di pubblico della scorsa puntata su Indro Montanelli che ha registrato uno share molto alto per la seconda serata con il 5,4 % e 558.000 spettatori, torna domani, domenica 10 maggio, alle 23.15 dopo Report su Rai3, la quarta e ultima puntata della terza serie di "Inimitabili", con Edoardo Sylos Labini che ripercorre la vita e l’avventura artistica di Ettore Petrolini, protagonista assoluto del teatro del varietà del Novecento. Nato a Roma nel 1884 e cresciuto nel rione Monti, Petrolini scopre presto la sua vocazione per il palcoscenico. Ribelle e insofferente alle regole, lascia la scuola e inizia a esibirsi nelle piazze, nei caffè-concerto della capitale dove prende forma il suo talento, fatto di improvvisazione, parodia e una straordinaria capacità di deformare la realtà per metterne a nudo i vizi e le ipocrisie.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - INIMITABILI - Ettore Petrolini, la maschera di un’epoca

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Temi più discussi: Ettore Petrolini nell’ultima puntata di Inimitabili; Montanelli, una voce fuori dal coro nella terza puntata di Inimitabili; Alex Zanardi: Le cinque istantanee della mia vita; Cinquant’anni fa il sisma del Friuli.

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