Tony Pitony a Sanremo al confronto Andrea Pucci è un boyscout | Ettore Ballarino sotto la maschera di Elvis

Tony Pitony si prepara a partecipare a Sanremo 2026, dove si esibirà nella serata dedicata alle cover. Lo farà insieme a Ditonellapiaga. Nel frattempo, si confronta con Andrea Pucci, che viene descritto come un boyscout, mentre Ettore Ballarino si presenta sotto la maschera di Elvis. La manifestazione si svolgerà nella città ligure.

La “scheggia impazzita” Tony Pitony si appresta a sbarcare a Sanremo 2026. Canterà nella serata cover, duettando con Ditonellapiaga. Il cantante, che tra l’altro è autore della sigla del Fantasanremo, è un fenomeno unico nel panorama musicale italiano. Non rilascia interviste, si presenta sempre sul palco con il parruccone in stile Elvis Presley e confeziona brani oltre il politicamente scorretto, infarcendoli di volgarità. Eppure musicalmente è raffinato. Un mix che lo ha proiettato in vetta alle classifiche. Si capisce in fretta che un simile personaggio potrebbe essere una vera e propria “bomba atomica” all’Ariston. “Altro che Andrea Pucci“, come ha rimarcato Fiorello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Fiorello ironizza su Sanremo: “La vera mina vagante è TonyPitony, Pucci in confronto è un boyscout”È arrivata la polemica che mancava e, come sempre, a cavalcarla con ironia è stato Fiorello.

Dopo Andrea Pucci nel mirino Tony Pitony: “Nei suoi testi c’è sessismo e predominanza fallica”Dopo il caso Pucci, La Stampa si indigna per Tony Pitony a Sanremo: "Predominanza fallica come negli spogliatoi di Caracas".

