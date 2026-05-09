Ingenti traffici di droga a conduzione famigliare | in ventitré rischiano il processo

La procura di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio di 23 persone coinvolte in un traffico di droga gestito in modo familiare. Dopo aver concluso le indagini preliminari, le autorità hanno presentato ufficialmente le accuse davanti al tribunale. La vicenda riguarda attività illecite di sostanze stupefacenti operate da un gruppo che avrebbe agito con modalità di tipo familiare. Ora si attende la data dell'udienza davanti al giudice.

LECCE - Dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Dda di Lecce ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per 23 imputati. Sono ritenuti coinvolti, a vario titolo, in un ingente traffico di sostanze stupefacenti. Non solo cocaina, ma anche hashish e marijuana. Stando a.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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