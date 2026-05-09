Infarto come far crollare il rischio del 36% | prevenzione la svolta

Uno studio su oltre 12.000 persone mostra che è possibile ridurre del 36% il rischio di un primo infarto attraverso misure di prevenzione. I ricercatori hanno analizzato diversi fattori che influenzano la probabilità di sviluppare questa condizione, evidenziando come alcune abitudini e interventi possano fare la differenza. I risultati forniscono dati utili per chi desidera adottare comportamenti più salutari e ridurre i rischi associati a questa emergenza cardiovascolare.

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Uno studio condotto su oltre 12 mila persone rivela che è possibile ridurre del 36% il rischio di primo infarto. Come? Abbassando sensibilmente il colesterolo Ldl. A rivelarlo è lo studio internazionale Vesalius-CV, presentato al 57° Congresso Nazionale ANMCO 2026 di Rimini. Si tratta di una delle scoperte più rilevanti nel panorama della medicina moderna. La ricerca, destinata a cambiare profondamente l'approccio alle malattie cardiovascolari, dimostra che intervenendo tempestivamente su pazienti ad alto rischio, anche in assenza di eventi clinici precedenti, è possibile salvare migliaia di vite. In Italia, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte, con più di 220mila decessi ogni anno.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Infarto, come far crollare il rischio del 36%: prevenzione, la svolta ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Lo studio: riducendo colesterolo -36% rischio primo infarto(Adnkronos) – Con una riduzione significativa del colesterolo Ldl si può ridurre del 36% il rischio di primo infarto. Colesterolo: anticorpo monoclonale riduce del 31% il rischio di infarto o ictus Ormai l’importanza di imbrigliare il colesterolo per la salute cardiovascolare è ben nota, ancor più nel caso di pazienti a rischio come i diabetici.