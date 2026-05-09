Nel 2017, il fondatore di INEOS si mostrò deluso dal fatto che Land Rover stava per smettere di produrre la Defender originale. Da allora, l’azienda ha deciso di entrare nel settore automobilistico, annunciando una gamma di modelli prevista per il 2026. Sono stati resi noti i prezzi e le versioni disponibili, offrendo ai clienti una panoramica completa delle opzioni che saranno lanciate sul mercato in futuro.

Era il 2017 quando Sir Jim Ratcliffe, fondatore del colosso chimico INEOS, si arrabbiò perché Land Rover stava per uscire di produzione la Defender originale. La sua reazione: costruirne un’erede da zero, in casa propria. Sette anni dopo INEOS Automotive è realtà, con stabilimento ad Hambach (Francia) e una gamma 4×4 puro che parte da 78.085 euro con il Grenadier Commercial e arriva a 89.882 euro con le versioni più ricche Trialmaster e Fieldmaster. Vediamo modelli, prezzi e quale Grenadier conviene per fare davvero off-road. Tutti i modelli INEOS Grenadier 2026 con prezzi. Listino italiano 2026 confermato senza aumenti rispetto al 2025. La gamma è composta da Station Wagon (5 porte) e Quartermaster (pick-up doppia cabina), declinati in varianti per uso commerciale e off-road professionale.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - INEOS 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere

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Ineos Grenadier Fieldmaster 2026 model the quality just keeps improving

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