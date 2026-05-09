Indy NXT | Enzo Fittipaldi vola a Indianapolis dopo una rimonta epica

Nel campionato Indy NXT, Enzo Fittipaldi ha conquistato la vittoria a Indianapolis dopo aver partito dalla decima posizione. La sua rimonta è stata caratterizzata da una serie di sorpassi e strategie di gestione delle gomme, che gli hanno permesso di salire in testa alla corsa. Nel frattempo, un errore tecnico ha compromesso la gara di Lochie Hughes, che ha visto la sua corsa interrompersi prima del termine.

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? Domande chiave Come ha fatto Fittipaldi a risalire dalla decima posizione alla vittoria?. Quale errore tecnico ha compromesso la rimonta di Lochie Hughes?. Perché la bandiera rossa ha cambiato radicalmente la strategia dei team?. In che modo questo trionfo influenzerà la classifica guidata da Johnson?.? In Breve Fittipaldi risale dalla decima posizione battendo Hughes negli ultimi sei minuti di gara.. Lochie Hughes secondo e Nikita Johnson terzo mantengono la classifica Indy NXT.. Vittoria ottenuta nello stesso circuito dove Emerson Fittipaldi vinse due volte le 500 Miglia.. La gara è stata limitata a 55 minuti per via della pioggia intensa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy NXT: Enzo Fittipaldi vola a Indianapolis dopo una rimonta epica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1. Rimonta epica della Dea, che vola agli ottaviBergamo, 25 febbraio 2026 - Il primo round del playoff di Champions League con vista sulla qualificazione agli ottavi di finale aveva premiato a casa... Max Taylor domina Indy NXT: 0.46s di margine nel caosMax Taylor ha nuovamente dominato la seconda sessione di prove libere dell’Indy NXT a Arlington, stabilendo il giro più rapido con un tempo di 1m38. Aggiornamenti e dibattiti Enzo Fittipaldi correrà in Indy Pro 2000 nel 2021Enzo Fittipaldi lascia l’Europa per gli Stati Uniti. Il pilota brasiliano classe 2001, infatti, nel 2021 sarà protagonisti nella Indy Pro League 2000, ex Formula Mazda che rappresenta un potenziale ... formulapassion.it Chi è Enzo Fittipaldi: il giovane pilota brasiliano in ascesaScopri chi è Enzo Fittipaldi, giovane pilota brasiliano di Formula 2, la sua carriera, i legami familiari e il sogno della Formula 1. Enzo Fittipaldi è uno dei giovani talenti più promettenti nel ... newsmondo.it