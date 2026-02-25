Bergamo, 25 febbraio 2026 - Il primo round del playoff di Champions League con vista sulla qualificazione agli ottavi di finale aveva premiato a casa propria il Borussia Dortmund, a segno con Guirassy e Beier: come tutte le italiane in gioco (con l'Inter ad aver già fallito la missione ieri con il BodoGlimt), l'Atalanta è chiamata a rimontare e la missione parte bene, perché già al 5' Scamacca dimezza il doppio svantaggio, facendo infiammare la New Balance Arena, che si accende ulteriormente quando Zappacosta, proprio al 45', firma il 2-0 che rimette in pari la questione. Al 58' tocca a Pasalic calare il tris, con l'operazione rimonta che viene così completata non prima di aver tremato sul palo interno colpito da Beier. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Champions, Atalanta-Borussia Dortmund 4-1. Rimonta epica della Dea, che vola agli ottavi

