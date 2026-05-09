Indy Nxt | Enzo Fittipaldi conquista la prima vittoria a Indianapolis

Nel campionato Indy Nxt, Enzo Fittipaldi ha ottenuto la sua prima vittoria a Indianapolis. Partendo dalla decima posizione, è salito in pochi giri fino a raggiungere il podio. Durante la corsa, un errore di un altro pilota ha influenzato gli sviluppi della gara, aprendo la strada a Fittipaldi. La gara ha visto anche un sorpasso decisivo e alcuni episodi che hanno modificato la classifica in corso d'opera.

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? Punti chiave Come ha fatto Fittipaldi a risalire dalla decima posizione al podio?. Perché l'errore di De Tullio ha cambiato le sorti della gara?. Quale manovra tattica ha permesso il sorpasso decisivo su Pierson?. Cosa ha determinato il podio di Nikita Johnson nonostante la pioggia?.? In Breve Lochie Hughes secondo e Nikita Johnson terzo dopo rimonta su gomme da bagnato.. Max Taylor quinto e Josh Pierson sesto dopo i duelli con Kucharczyk.. La gara di 29 giri si interrompe per guasto meccanico di Bryce Aron.. Alessandro de Tullio perde la pole position alla prima curva dopo errore.. Enzo Fittipaldi ha conquistato la sua prima vittoria nella Indy Nxt sul circuito stradale di Indianapolis, superando Lochie Hughes dopo una gara dominata dalle precipitazioni meteorologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indy Nxt: Enzo Fittipaldi conquista la prima vittoria a Indianapolis ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Wet Weather Thriller! Enzo Fittipaldi Claims First INDY NXT Win Notizie correlate Indy NXT: Enzo Fittipaldi vola a Indianapolis dopo una rimonta epica? Domande chiave Come ha fatto Fittipaldi a risalire dalla decima posizione alla vittoria? Quale errore tecnico ha compromesso la rimonta di Lochie... Max Taylor domina Indy NXT: 0.46s di margine nel caosMax Taylor ha nuovamente dominato la seconda sessione di prove libere dell’Indy NXT a Arlington, stabilendo il giro più rapido con un tempo di 1m38. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Indy NXT | Enzo Fittipaldi vola a Indianapolis dopo una rimonta epica. Enzo Fittipaldi snags first Indy NXT win in Race 1 of Indianapolis doubleheaderThe Brazilian-American takes first win at same place grandfather Emerson Fittipaldi captured two Indianapolis 500 victories ... sports.yahoo.com Fittipaldi outduels Hughes in opening race of Indy NXT doubleheader at IMSEnzo Fittipaldi charged from 10th on the starting grid and outdueled Lochie Hughes in changing weather conditions Friday afternoon at Indianapolis Motor Speedway to earn his first career Indy NXT by ... racer.com