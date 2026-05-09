Individuato e bonificato ' cimitero' di auto | oltre 20 ' scocche' abbandonate nei campi di San Severo

Nella mattinata di ieri, venerdì 8 maggio, sono state portate a termine operazioni di recupero e rimozione di più di venti carcasse di auto abbandonate all’interno di un terreno nelle campagne di San Severo. L’intervento ha riguardato un’area che nel tempo si era trasformata in un vero e proprio cimitero di veicoli, con le auto lasciate senza controllo e senza documenti. Le automobili sono state trasportate via, liberando l’area dall’accumulo di rottami.

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