A Pieve a Nievole, nei campi di via del Vergaiolo, sono state trovate carcasse di carne abbandonate. La scoperta ha attirato l’attenzione degli abitanti, che hanno segnalato il ritrovamento alle autorità. Al momento, non ci sono informazioni su chi possa aver lasciato i resti o le ragioni di questo gesto. La zona è una delle più suggestive del paese, e la presenza di questi resti ha suscitato curiosità.

È mistero sulle carcasse di carne ritrovate abbandonate a Pieve a Nievole, nei campi di una delle zone più belle del paese, nei pressi di via del Vergaiolo. A segnalarlo sono stati diversi residenti, preoccupati da questa situazione che, a quanto pare, andrebbe avanti da almeno due anni. Intanto sui social la denuncia si è fatta pubblica in un posto pubblicato su un gruppo. Secondo quanto emerso, il campo dove vengono ritrovate con una certa regolarità carcasse animali e tranci veri e proprio di carne è tra il Vergaiolo e via dei Tanelli e i residenti, nel vagliare tutte le ipotesi possibili, non hanno escluso niente. "All’inizio pensavamo fosse qualche ristorante che non voleva smaltire i rifiuti – dicono – ma viste le condizioni della carne ci sembrava strano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carcasse di carne abbandonate nei campi di via del Vergaiolo

