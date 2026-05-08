Torre Maura blitz nel cimitero di auto abbandonate | sequestri e bonifica in via delle Canapiglie

Nella zona di Torre Maura, nel municipio VI, è stato effettuato un intervento di sequestro e bonifica di auto abbandonate lungo via delle Canapiglie. Sono stati sequestrati numerosi veicoli lasciati in stato di abbandono nel corso del tempo, creando una sorta di deposito di lamiere all'aperto. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine per rimuovere i veicoli e avviare le procedure di bonifica.

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Veicoli abbandonati alla luce del sole. Un "cimitero" di lamiere situato nella zona di Torre Maura, quartiere del municipio VI. Da tempo ormai i residenti segnalavano la situazione di degrado.Il blitz a Torre MauraGli accertamenti, nello specifico, sono stati effettuati in via delle Canapiglie.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Torre Maura, la storia dell'anziana in attesa da due anni del posto auto per disabili Torre Maura: via il blocco, arriva il posto auto per la novantenneDopo una lunga attesa durata due anni, la viabilità di via degli Storni a Torre Maura è stata finalmente modificata per garantire l’accessibilità a... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tor Bella Monaca e Torre Maura, maxi-blitz della Polizia: 6 arresti e oltre 200 controllati; Roma, blitz antidroga nella periferia est: sei arresti e due denunce tra Tor Bella Monaca, Torre Maura e Casilina; Tor Bella Monaca: l'androne del palazzo popolare come base per spacciare cocaina, due arresti; Roma, spacciatori occupano l'androne: residenti in ostaggio. Blitz della Polizia, 5 arresti in poche ore a Tor Bella Monaca. Roma, blitz antidroga nella periferia est: sei arresti e due denunce tra Tor Bella Monaca, Torre Maura e CasilinaNel mirino la piazza di via dell’Archeologia. Sequestrate dosi di cocaina, controllate 220 persone e sanzionate tre attività ... affaritaliani.it Roma, blitz della polizia nella periferia est: arresti e denunceUn nuovo blitz della polizia di Stato ha interessato nelle ultime ore il quadrante est della Capitale, da Tor Bella Monaca a Torre Maura, ... iltempo.it Torre Maura, operazione contro degrado e illegalità. #poliziaromacapitale Maxi intervento di ripristino del decoro e della sicurezza da parte del nostro personale del VI Gruppo Torri, insieme a Polizia di Stato, #Ama e #Ater, nell’area intorno a via delle Cana - facebook.com facebook Torre Maura, piazza degli Alcioni si rifà il look: rimossi i banconi per fare il nuovo asfalto ift.tt/kyIQ7To x.com