Indignazione a Cagliari insulti razzisti a Davis dell’Udinese Il club | Vergogna lo tuteleremo Dossena | Accusa infamante
A Cagliari, si è verificato un episodio di insulti razzisti nei confronti di un giocatore dell'Udinese durante una partita di calcio. Il club ha condannato l'accaduto, dichiarando che tutelerà il calciatore coinvolto. Un altro calciatore avversario è stato accusato di aver rivolto commenti offensivi, mentre il tecnico ha definito le accuse infamanti. La società ha espresso solidarietà e supporto al giocatore vittima di insulti.
L’ Udinese Calcio esprime “massima solidarietà e pieno supporto” a Keinan Davis, oggetto – secondo quanto riferito dal club – di insulti razzisti da parte di un calciatore avversario durante la partita disputata oggi. La posizione dell’Udinese In una nota ufficiale, la società friulana condanna con fermezza l’episodio, parlando di “atti deplorevoli che danneggiano gravemente l’immagine e i valori dello sport”. Il club ha inoltre sottolineato che “tutelerà Keinan in tutte le sedi”, auspicando una rapida definizione dell’accaduto da parte degli organi di giustizia sportiva, nei quali dichiara di nutrire piena fiducia. La replica di Dossena Arriva intanto la risposta del difensore del Cagliari Alberto Dossena, chiamato in causa dopo la gara.🔗 Leggi su Feedpress.me
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