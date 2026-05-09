Indignazione a Cagliari insulti razzisti a Davis dell’Udinese Il club | Vergogna lo tuteleremo Dossena | Accusa infamante

A Cagliari, si è verificato un episodio di insulti razzisti nei confronti di un giocatore dell'Udinese durante una partita di calcio. Il club ha condannato l'accaduto, dichiarando che tutelerà il calciatore coinvolto. Un altro calciatore avversario è stato accusato di aver rivolto commenti offensivi, mentre il tecnico ha definito le accuse infamanti. La società ha espresso solidarietà e supporto al giocatore vittima di insulti.

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