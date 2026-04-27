Lo scandalo riguardante gli arbitri si sta allargando, e le indagini della Procura di Milano coinvolgono vari aspetti del settore. In questo contesto, un dirigente di una squadra di calcio ha rotto il silenzio, commentando pubblicamente le recenti accuse e le accuse di irregolarità. Nel frattempo, un arbitro ha fatto un gesto con il vetro di una porta, un’azione semplice che però ha attirato l’attenzione tra gli investigatori.

Bussava sul vetro. Un gesto semplice, quasi banale nella sua fisicità, ma che oggi si carica di un significato molto più pesante dentro l’inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale italiano. Non è una suggestione narrativa, ma uno degli elementi chiave emersi nel fascicolo che riguarda il designatore Gianluca Rocchi, ora autosospeso, e la gestione della sala VAR di Lissone durante Udinese-Parma del 1° marzo 2025. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, e riportato dal Paragone, Rocchi si sarebbe avvicinato alla struttura VAR e avrebbe bussato sul vetro per attirare l’attenzione degli arbitri in sala, nel momento in cui era in valutazione un possibile fallo di mano.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lo scandalo arbitri si allarga, Marotta rompe il silenzio: cosa sta succedendo

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