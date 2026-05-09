Inchiesta arbitri nuovi testimoni dai pm | Indagine si allarga

L'inchiesta sugli arbitri coinvolge ora anche nuovi testimoni ascoltati dai pubblici ministeri, segnalando un possibile ampliamento dell’indagine. La Procura ha avviato accertamenti per fare luce su eventuali irregolarità legate alle designazioni e alle decisioni arbitrali in diverse partite di Serie A. La situazione è al centro dell'attenzione, con le autorità giudiziarie che proseguono le indagini per raccogliere tutte le informazioni necessarie.

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