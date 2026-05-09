Inchiesta arbitri nuovi testimoni dai pm | Indagine si allarga
L'inchiesta sugli arbitri coinvolge ora anche nuovi testimoni ascoltati dai pubblici ministeri, segnalando un possibile ampliamento dell’indagine. La Procura ha avviato accertamenti per fare luce su eventuali irregolarità legate alle designazioni e alle decisioni arbitrali in diverse partite di Serie A. La situazione è al centro dell'attenzione, con le autorità giudiziarie che proseguono le indagini per raccogliere tutte le informazioni necessarie.
(Adnkronos) – L'inchiesta arbitri continua a scuotere la Serie A. Oggi, sabato 9 maggio, la Procura di Milano, che sta curando le indagini per presunte designazioni combinate con arbitri "non graditi all'Inter", ha annunciato che nuovi testimoni verranno ascoltati la prossima settimana dal pubblico ministero Maurizio Ascione. Ieri intanto è stata una giornata intensa al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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