Incubo auto a Centocelle | 130 furti in un mese incastrato il re dei cristalli infranti

A Centocelle si sono verificati oltre cento furti e danneggiamenti di auto in poco più di un mese, con 130 veicoli coinvolti. Le vetture sono state prese di mira con il danneggiamento di finestrini, lunotti e parabrezza, mentre all’interno sono stati sottratti oggetti lasciati negli abitacoli. Le forze dell’ordine hanno individuato un sospettato, ritenuto responsabile di essere il principale autore di questi episodi.

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