Incubo auto a Centocelle | 130 furti in un mese incastrato il re dei cristalli infranti
A Centocelle si sono verificati oltre cento furti e danneggiamenti di auto in poco più di un mese, con 130 veicoli coinvolti. Le vetture sono state prese di mira con il danneggiamento di finestrini, lunotti e parabrezza, mentre all’interno sono stati sottratti oggetti lasciati negli abitacoli. Le forze dell’ordine hanno individuato un sospettato, ritenuto responsabile di essere il principale autore di questi episodi.
Oltre cento auto danneggiate, 130 per la precisione quelle documentate in poco più di un mese. Finestrini, lunotti e parabrezza in frantumi e vetture svaligiate degli oggetti contenuti all'interno degli abitacoli. Un incubo per gli abitanti di Centocelle, Villa Gordiani e Villa De Sanctis.🔗 Leggi su Romatoday.it
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