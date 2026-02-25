Paduli torna l’incubo furti | auto sospette nella notte e residenti in allarme

Dopo i colpi messi a segno nelle scorse settimane, a Paduli torna a crescere la paura. L’episodio più recente si è verificato nella serata di Lunedi, quando un’auto scura è stata notata aggirarsi con andatura sospetta tra le strade del paese, riaccendendo l’allarme tra i residenti. Il veicolo, secondo quanto riferito, percorreva a passo d’uomo la strada in direzione Contrada Carpinelli. Arrivato nel punto in cui l’asfalto lascia spazio alla terra battuta, il conducente avrebbe invertito la marcia, dirigendosi poi verso Via Convento a velocità sostenuta. Un movimento che non è passato inosservato e che è stato registrato anche nel raggio di alcune telecamere private presenti in zona. Non si tratta, però, di un caso isolato. Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi avvistamenti di auto che circolano lentamente nelle ore serali, soprattutto nelle aree periferiche del centro abitato. Un modus operandi che ricorda quanto accaduto qualche sera fa e che riporta alla mente i furti già registrati in Via Convento nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

