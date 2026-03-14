Incubo furti d’auto destinate al mercato dei pezzi di ricambio | in arresto due 56enni

Due uomini di 56 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Alezio nel Salento in relazione a furti di auto destinate al mercato dei pezzi di ricambio. L’indagine, avviata recentemente, ha portato all’arresto di Alessio Protopapa e Roberto Conoscitore, entrambi residenti a Racale. Le forze dell’ordine hanno seguito un percorso investigativo che ha portato alla loro identificazione e cattura.

RACALE - Si stringe il cerchio attorno al fenomeno dei furti di veicoli nel Salento. I carabinieri della stazione di Alezio hanno tratto in arresto Alessio Protopapa e Roberto Conoscitore, entrambi di 56 anni e residenti a Racale, al termine di un’indagine partita negli ultimi tempi e basata su una serie di appostamenti. Sarebbero almeno quattro i veicoli sottratti dai presunti ladri, stando alla ricostruzione investigativa partita dal furto di una Fiat Punto. Durante le perquisizioni domiciliari, le sospette attività dei due uomini hanno trovato riscontri concreti che hanno consentito ai militari il recupero di un’Alfa Romeo Giulietta, risultata rubata a Lecce e trovata all’alba di ieri, oltre che di altri mezzi tra cui una motoape, trovata senza targa e col numero di telaio alterato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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