A Milano, Marina Berlusconi ha incontrato Luca Zaia, suscitando interesse tra gli osservatori politici. L’incontro si è svolto in un momento in cui a Roma si discutono ancora gli effetti del recente referendum. Mentre le tensioni tra le forze politiche si fanno più evidenti, l’appuntamento milanese sembra indicare una possibile alleanza nel centrodestra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa, ma l’incontro ha attirato l’attenzione degli analisti.

Marina Berlusconi riceve Luca Zaia: a Milano nasce il nuovo asse del centrodestra?. Mentre i palazzi della politica romana sono ancora scossi dalle onde d’urto del voto popolare, è a Milano che si tracciano le rotte per il futuro. Il 22 aprile, nel cuore del quadrilatero della moda, si è consumato un incontro che promette di rimescolare gli equilibri della coalizione di governo: Marina Berlusconi ha ospitato nella sua residenza privata il governatore del Veneto, Luca Zaia. L’incontro, rimasto riservato fino a poche ore fa, giunge in un momento cruciale: esattamente un mese dopo la sconfitta della maggioranza al referendum sulla giustizia. Un segnale che molti leggono come la volontà, da parte dei vertici che contano, di aprire una nuova fase di riflessione e, forse, di riposizionamento.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Incontro Marina Berlusconi Luca Zaia: Asse a Milano dopo il Referendum

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Zaia e Marina Berlusconi: tensioni nella coalizione dopo l’incontro? Punti chiave Cosa è stato discusso davvero tra Zaia e la figlia di Berlusconi? Perché l'incontro a Milano ha scatenato la rabbia dei vertici...

Lega, Salvini: “Zaia e Marina Berlusconi? Non so di nessun incontro”“Non so di nessun incontro tra l’ex presidente di Regione Veneto Luca Zaia e Marina Berlusconi, come ha riportato questa mattina il quotidiano La...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Zaia, incontro segreto con Marina Berlusconi: intesa sui temi liberali; Zaia vede Marina Berlusconi, sul tavolo anche lo scenario politico; Incontro cordiale Marina Berlusconi-Zaia, non tralasciate considerazioni politiche; L’incontro a Milano tra Marina Berlusconi e Luca Zaia: scenari e considerazioni politiche.

Zaia vede Marina Berlusconi, sul tavolo anche lo scenario politicoUn incontro a pranzo estremamente cordiale, incentrato soprattutto su progetti editoriali, ma che non ha tralasciato considerazioni sull'attualità politica del Paese. Così apprende l'ANSA sull'incon ... ansa.it

Zaia, Marina Berlusconi e quel pranzo che fa discutere. Salvini: «Lui fa ciò che vuole»VENEZIA - Luca Zaia a pranzo a casa di Marina Berlusconi per parlare di lavoro o di politica? Meglio, di un suo ingaggio per il centrodestra moderato, liberale, progressista? ilgazzettino.it

Incontro Zaia-Marina Berlusconi, Salvini smorza: “Non so nulla, ma non ci sarebbe nessun problema se si incontrassero” – VIDEO x.com